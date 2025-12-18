今年10月、埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで入所者の女性2人が殺害された事件で、逮捕された元職員の男が、「入居者なら簡単に殺せると思った」などと供述していることが、捜査関係者への取材で新たに分かりました。この事件は今年10月、埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで入所者の女性2人が殺害されたもので、元施設職員の木村斗哉容疑者（22）が殺人の疑いで逮捕されています。木村容疑者はこれまでの調べで、「施設や2人に原因がある」