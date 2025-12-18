トンネルの入り口で 12月18日午前、九州自動車道上り線で車8台が絡む事故があり、5人が病院に運ばれました。 【写真を見る】トンネルを塞ぐトラック手前に渋滞の列が続く この事故で、18日午後5時20分現在、人吉ICから八代JCTの間が通行止めとなっています。 記者「私の頭上を走る高速道路では、大型トラックがトンネルの入り口をふさぐ形で停止しています。下を走る迂回道も交通量が増え、渋滞している様子がうかがえます」