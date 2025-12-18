記者会見する「関西・歌舞伎を愛する会」の堀井良殷代表世話人（右）ら＝18日午後、大阪市中央区松竹が老朽化を理由に閉館を発表した大阪・道頓堀の劇場「大阪松竹座」について、ボランティア団体「関西・歌舞伎を愛する会」が18日、大阪市で記者会見し、存続を求めて署名活動を行うと明らかにした。建て替えや改修を要望している。同会によると、会員に用紙を配布したり、回収場所を設置したりして、来年5月末までをめどに署