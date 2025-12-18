お笑いカルテット「ぼる塾」のあんり（31）が17日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）に出演。相方にキレた過去について語った。この日はキレ芸芸人が集いトークを展開。仕事でキレた経験を問われたあんりは「私も相方・はるちゃんに」ときりやはるかにキレたことがあると打ち明けた。「ぼる塾」が郷土料理のアンバサダーを務めるイベントがあったと言い、郷土料理をプロが審査する合間にコメン