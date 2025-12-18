元総務相で自民党参院幹事長などを務めた片山虎之助（かたやま・とらのすけ）氏が１８日午後、老衰のため死去した。９０歳だった。片山大介・日本維新の会参院議員の父。通夜と告別式は近親者で執り行う。東大法学部から旧自治省に進み、１９８９年の参院選岡山選挙区で初当選して政界入りした。２０００年１２月に第２次森改造内閣で、自治相兼郵政相兼総務庁長官として初入閣し、０１年１月の中央省庁再編に伴い初代総務相に