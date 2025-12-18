寛一郎（29）が18日、都内で「ラストマン」レッドカーペットセレモニーに登場した。福山雅治（56）主演の「映画ラストマン−FIRSTLOVE−」（平野俊一監督）が24日公開、完全新作スペシャルドラマ「ラストマン−全盲の捜査官−FAKE／TRUTH」が28日午後9時からTBS系で放送される。映画にゲスト出演する寛一郎は「できれば福山さん、大泉さん率いるラストマンチーム側でいたかったんですけど。今回ヴィランということで、ぼっこぼこ