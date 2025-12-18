秦野警察署（資料写真）秦野署は１８日、道交法違反（ひき逃げ）と自動車運転処罰法違反（無免許過失傷害）の疑いで、秦野市内に住む高校１年の男子生徒（１６）を逮捕した。逮捕容疑は、１７日午前７時ごろ、同市戸川の市道で無免許でバイクを運転し、市内在住の女性会社員（４９）が運転する乗用車とぶつかり、バイクに同乗していた市内在住の飲食店従業員の女性（１８）に大腿（だいたい）骨骨折などの重傷を負わせて逃走し