大阪桐蔭初の春夏連覇「藤浪世代」のそれから〜大野元煕（後編）大野元熙（げんき）は大学を辞め、目的もなく過ごす日々が続いていたある日、同じく時間だけはあった仲間とともに、イベントサークルを立ち上げた。大学ではよくある話だが、学生に限らず誰でも参加できる形とし、告知には、当時世に広がり始めていたツイッター（現・X）を活用した。従来の口コミやチラシに頼るやり方とは、明確に一線を画していた。こうした手