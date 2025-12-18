大阪桐蔭初の春夏連覇「藤浪世代」のそれから〜大野元熙（前編）スレンダーなシルエットと柔らかな雰囲気は、ビジネスマンで賑わう街中の午後の風景によく馴染んでいた。名刺には「株式会社ShinPaku 代表取締役／CEO」とある。大野元熙（げんき）は、大阪桐蔭が甲子園春夏連覇を達成した2012年の、当時の３年生メンバー25人のなかのひとりだ。３年間公式戦のベンチに入ることすらできなかった口惜しさが、厳しい競争社会を生き