宇宙で起きる出来事は、私たちの生活にどんな影響を与えるのか。宇宙物理学者の佐藤勝彦東大名誉教授は「太陽で“スーパーフレア”が発生すると、地球に甚大な被害がもたらされる。数千年に一度とされるこの災厄は、全世界規模の停電を引き起こす可能性が高い」という――。※本稿は、佐藤勝彦『眠れなくなる未来の宇宙のはなし』（宝島社文庫）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／rasslava※写真はイメージです - 写