日本の学校には、薪を背負って本を読む二宮金次郎の銅像が多く建てられた。なぜ彼は子どもたちの「お手本」とされたのか。小学校教諭で銅像教育研究家の丸岡慎弥さんの著書『銅像が教えてくれる日本史』（扶桑社新書）より、一部を紹介する――。写真＝iStock.com／kuremo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kuremo■儒教に基づき、道徳と経済の調和を説く読者の皆さんは、二宮金次郎の銅像というと、まず小学校や中学校を