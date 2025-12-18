松屋フーズは12月23日10時より、「煮込みビーフシチューハンバーグ」(定食1,280円/単品1,180円)を一部店舗を除く全国の松屋にて提供開始する。「煮込みビーフシチューハンバーグ」(定食1,280円/単品1,180円)同商品は、ごろっと大きな牛肉を柔らかくなるまでじっくり煮込み、赤ワイン仕立ての濃厚ソースで合わせた一品。今回はビーフシチューの中に大胆にもハンバーグが加わり、濃厚で深みのあるソースがハンバーグやご飯とよく合う