大谷がNLCS第4戦で放った3本目のHRボール…3億円で買取依頼もボール1球が、驚きの値段になってしまう。ドジャース・大谷翔平投手がブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で放った同戦3本目のホームランボールが、オークションに出品されることになったと16日（日本時間17日）に米紙「ニューヨーク・ポスト」が報じた。持ち主のもとには200万ドル（約3億円）の買取オファーもあったという。驚異的な活躍を見せる大谷の記念球