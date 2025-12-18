ステーキ専門店の「やっぱりステーキ天文館店」が、開店7周年を迎える。今回、それを記念し、創業当時からの人気メニュー「やっぱりステーキ(ミスジステーキ)100グラム」を安く提供するキャンペーンを開催する。※開催日：2025年12月19日（金）、文中価格は全て税込表記「やっぱりステーキ」が大切にしているのは、肉職人がステーキを一つ一つ手作業で丁寧にさばき、旨みを引き出す「手仕事品質」。ステーキに使用するミスジは、牛