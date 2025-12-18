映画『ズートピア2』が2025年の韓国ボックスオフィス1位に輝いた。【注目】映画『鬼滅の刃』、韓国ではいくら稼いだ？12月18日午後、映画『ズートピア2』側は、公開23日目となる同日、観客動員数569万人を突破し、今年の韓国ボックスオフィス最高興行作に浮上したと明らかにした。映画館入場券統合電算ネットワークによると、『ズートピア2』は同日14時6分時点で、累計観客数569万0169人を記録。これにより、これまで累計568万1184