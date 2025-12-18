◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝１８日、美浦トレセンジーネキング（牡２歳、美浦・斎藤誠厩舎、父コントレイル）はＷコースで古馬２勝クラスを３馬身ほど追走する形から、直線はラスト１ハロン１１秒３をマークして先着。騎乗して感触を確かめた斎藤新騎手は「緩さがあるのは１週前のぶんで、しっかり負荷をかけたので、これで変わってくれれば」と期待した。