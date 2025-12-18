【新華社海口12月18日】中国の海南自由貿易港は18日、海南島全域を独立した税関管理区域とする「封関」運営を正式に開始した。輸入課税商品目録や貨物流通税収政策、制限・禁止リスト、輸入原材料を加工して付加価値を高めた製品を国内販売する際に関税が免除される「加工増値国内販売関税免除」政策、税関監督管理弁法など一連の「封関」政策と関連文書が同時に実施された。「封関」は海南自由貿易港建設の新たな段階のスタ