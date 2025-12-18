期待される洗練度や性能に達せず？マツダのフラッグシップSUV、CX-80。高効率で力強い3.3L直列6気筒ディーゼルターボも選べるが、英国では2.5L 4気筒ガソリンエンジンのプラグイン・ハイブリッドの方が、税制的に主力になるはず。【画像】プレミアムな内装にハンサムな容姿マツダCX-80サイズの近いSUVと写真で比較全128枚ただし、同社のハイブリッド技術は歴史が浅い。ラグジュアリー志向の大型SUVとして、期待される洗練度