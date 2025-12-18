総合327psの2.5L PHEV電気だけで最長61kmマツダCX-60の3列シート版と呼べる、CX-80の販売が英国でも始まった。他社とは異なる意欲的なモデルを展開してきた同社だけあって、ディーゼルエンジンが下火の欧州市場へ、それをあえて導入したと聞いても、読者の多くは驚かないかもしれない。【画像】プレミアムな内装にハンサムな容姿マツダCX-80サイズの近いSUVと写真で比較全129枚新開発されたディーゼルターボ・ユニットは、