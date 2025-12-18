元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚が18日、自身のインスタグラムを更新。現在の心境を明かした。【写真】ショーパン姿で…スラリと映える美脚を披露した渡邊渚渡邊は、フジテレビ在籍中の2023年7月に体調不良で入院を報告。その後、昨年8月にフジテレビを退社し、10月には自身のインスタグラムにて過去にPTSD（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを公表。現在、Webサイトでのエッセイ執筆やモ