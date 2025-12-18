大阪・阪神梅田本店で『冬の阪神 古書ノ市』が、クリスマスイブの12月24日から29日まで開催される。【写真】阪神梅田本店『冬の阪神 古書ノ市』出店店舗全国から24の古書店が集結し、文学書、美術書、趣味書のほか、懐かしの漫画や雑誌など、各店が持ち寄った古書で催事場を埋め尽くす。300円均一の“歳末感謝セール”も土日月限定で実施する。■『冬の阪神 古書ノ市』会期：12月24日（水）→29日（月）※最終日は午後5時まで