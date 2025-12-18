サイバー攻撃によるシステム障害が続いていた通販大手「アスクル」の物流システムが再開しました。約2カ月に及んだ物流障害。発端となったのは、10月に発生した身代金要求型のコンピューターウイルス「ランサムウェア」によるサイバー攻撃です。その影響により、アスクルの物流システムはストップし、事態は長期化していました。そして、攻撃から約2カ月がたった17日、停止に追い込まれたシステムを新たに構築し稼働にこぎ着けたの