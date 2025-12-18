高速道路などに新たに「物流専用レーン」を作り、自動運転車両で荷物を運ぶ「自動物流道路」の実証実験がきょう公開されました。きょう、茨城県つくば市の国土技術政策総合研究所で行われた「自動物流道路」の実証実験は、大成建設が実施したもので、自動運転車両がトンネル内を400メートル走行しました。自動運転ではGPSを使い、自分がどこにいるかを把握しますが、トンネル内では難しいという課題があります。今回の実験ではトン