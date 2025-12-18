2025年と2026年、Leeの名品「101」が100周年と101周年を迎える特別なアニバーサリーイヤーを祝し、2つのスペシャルアイテムが登場！12月24日には、1930年代と1940年代の歴史的なデニム「COWBOY」と「RIDERS」を融合させた「DOCKING 101」が発売。さらに、1月1日には、ジェームズ・ディーンが愛用した「Lee 101-Z 1955」復刻モデルが再登場します。 「DOCKING 101」でLeeの歴史を感じるデザイン