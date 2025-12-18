18日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝155円台後半で取引された。午後5時現在は前日比43銭円安ドル高の1ドル＝155円92〜94銭。ユーロは82銭円安ユーロ高の1ユーロ＝182円95〜99銭。19日に日銀の金融政策決定会合の結果公表を控え、当面の利益を確定するためのドル買い円売りが優勢だった。外為ブローカーは「輸入企業によるドル買いも出た」と話した。