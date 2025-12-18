日本維新の会の吉村洋文代表（50）が18日、MBSテレビの情報番組「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分、関西ローカル）に出演。維新の生みの親、橋下徹氏（56）との関係性について語る場面があった。維新が自民党と連立を組んで約2カ月。臨時国会は17日に閉会し、維新が掲げた議員定数削減法案は先送りとなった。前日の放送では、維新の前代表で前大阪市長の松井一郎氏が出演。「自民党は鵺（ぬえ）。背骨を抜かれるなら離脱した