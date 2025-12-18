実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が18日、自身のSNSを更新。「年収の壁」の引き上げを巡り、自民党と国民民主党が178万円に引き上げることで合意したことに言及した。高市早苗首相と国民民主党の玉木雄一郎代表が同日、国会内で会談し「年収の壁」引き上げを巡る合意書に署名した。高市首相は「多くの納税者にとって、一定の手取りの増加が実現する」と記者団に強調。「強い経済を構築する観点から、所得を増やして消費