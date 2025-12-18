サッカー明治安田J2のブラウブリッツ秋田が、今シーズンを振り返る記者会見を開きました。1試合平均の入場者数、1試合の最多入場者数ともに過去最多を記録していて、クラブでは、県外からの来場者による経済効果があったと分析しています。2025シーズンを11勝17敗10引き分け、J2、20チーム中14位で終えたブラウブリッツ。1試合平均の入場者数は、前のシーズンを800人以上上回る4,953人を記録し、過