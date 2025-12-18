レクサスの高級商用バン!?2025年12月5日から7日までインテックス大阪（大阪市住之江区）で「Japan Mobility Show Kansai 2025 第13回大阪モーターショー」が開催され、多くの来場者で賑わいました。なかでもひときわ注目を集めていたのが、パパママカーズが手掛けたオリジナルカスタムモデル「マウントエース」です。どのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新「フロント“ミッドシップ”マシン