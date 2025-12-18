（株）ディア四日市（四日市）は12月17日、津地裁四日市支部に破産を申請した。申請代理人は今村憲治弁護士（弁護士法人錦城法律事務所、名古屋市中区錦1−6−10）。負債総額は約2億5000万円。独立行政法人中小企業基盤整備機構や四日市市などの出資を受けて設立した第三セクター。四日市中心街の地下駐車場となる「くすの木パーキング」の運営を担っていた。2025年3月期は売上高1億5759万円をあげていたが、9月12日夜間