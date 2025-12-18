日本で物資不足が想定される主な事態政府は、海外から重要物資の輸入が滞る事態に備え、サプライチェーン（供給網）の多様化や備蓄などの確保策を協議する関係閣僚会議を新設し、26日に首相官邸で初開催する方向で調整に入った。高市早苗首相がトップとなる。中国による経済的威圧や、日本周辺で有事が発生した際にシーレーン（海上交通路）が妨げられる事態が念頭にある。複数の政府関係者が18日、明らかにした。中国は関係が