タレントの村重杏奈（27）が、18日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「ズンチャズンチャズンチャズンチャ明るい曲で登場してみた！村重です！」と書き出した村重。「ボブがかなり好評で最近はいつにも増してご機嫌です」と紹介。黒髪でウェーブがかったボブヘアをアップした。「ダル絡みされてもダル絡みし返せるくらいご機嫌！そしてね今日は新しいパジャマ！！疲れが取れるやつ！！をゲットし