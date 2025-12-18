１８日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて４３銭円安・ドル高の１ドル＝１５５円９２〜９４銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、８２銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８２円９５〜９９銭で大方の取引を終えた。