女子プロレス「マリーゴールド」の新春のビッグマッチに不穏な空気が漂っている。同王者・青野未来（３５）はＶ１戦（来年１月３日、大田区総合体育館）で桜井麻衣（３５）を迎え撃つ。今年１月３日の大田区大会では当時ユナイテッド・ナショナル（ＵＮ）王者の青野が、桜井をＶ４戦で迎え撃つも防衛に失敗。桜井に王座を奪われた同じ日、同じ会場で行われる。Ｖ１戦を控えた１８日都内で開かれた調印式に出席した青野は「今