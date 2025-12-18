安倍晋三元首相の銃撃事件で殺人の罪などに問われている山上徹也被告の裁判員裁判が１８日、奈良地裁で行われ、検察側は無期懲役を求刑。弁護側は有期刑を求めて結審した。山上被告は２０２２年、奈良市で参院選で選挙演説中だった安倍元首相を手製銃で殺害。今年１０月の初公判で、被告は「すべて事実です。私がしたことに間違いありません」と起訴状をすべて認めた。その後の審理で、被告の母親が旧統一教会（現・世界平和