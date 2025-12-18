Googleは12月17日（米国時間）、高速性と手頃なコストが特徴のAIモデル「Gemini 3 Flash」を発表した。GeminiアプリやGoogle検索 AIモードのデフォルトモデルは、同日よりGemini 2.5 Flashから順次Gemini 3 Flashへ切り替わる。また、Google AI StudioおよびGemini API、Gemini CLIやAndroid Studioといった開発者ツールでもGemini 3 Flashが順次提供される。Gemini 3 Flashが12月17日（米国時間）から順次提供されるPro並みの推論