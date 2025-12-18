【碓井広義テレビ 見るべきものは!!】宮崎美子「介護スナック ベルサイユ」は見ているうちに、自分なら誰と会いたいかを考えさせられるとんでもないドラマが登場した。13日に始まった、放送100年特集ドラマ「火星の女王」（NHK、全3話）だ。物語の舞台は100年後。40年続いた火星移住が見直され、地球への帰還が始まる。リリ-E1102（スリ・リン）も、母タキマ（宮沢りえ）や恋人アオト（菅田将暉）が待つ地球に向かおうとして