周囲の目を気にせず、リラックスして汗を流せる個室サウナは、福岡でも店舗数が増えています。その一方、東京・赤坂の個室サウナで火災が発生し、夫婦2人が死亡したことを受け、安全管理への疑問も出ています。 去年4月にオープンした福岡市中央区のサウナ店です。定員3人まで利用できる個室サウナが1部屋あります。■サウナヨーガン福岡天神・川島匡晴オーナー「ここがサウナ室です。」■元木寛人アナ