【芸能界クロスロード】「こんなドラマをあの女優で作ってみたい」という制作陣の思いが今のフジにはないように見える和田アキ子が司会を務める「アッコにおまかせ！」の来年3月いっぱいでの終了が先月、発表された。昨年から終了を検討されていたなか、番組が今年40周年を迎えたタイミングを待っての決断だったという。思い出すのは和田が「紅白」に落選した2016年。出場すればキリのいい40回目の出場だったが、かなわなかっ