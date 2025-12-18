12月は京都・南座で菊五郎・菊之助の襲名披露に、仁左衛門、愛之助、鴈治郎をはじめ幸四郎、勘九郎、七之助などが出ている。盛況だったが、菊五郎の出番が昼は『鷺娘』、夜は『弁天娘女男白浪』だけなのがさみしい。『弁天娘』もいつもの菊五郎劇団の座組ではないので、ノリが悪いように感じた。勘九郎の『俊寛』は若いイメージで、それゆえの未来への絶望を、絶叫調ではない方法で示し、かえって胸を打たれた。【写真】市川團十