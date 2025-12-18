1970年代、青春ドラマとして絶大な人気を集めた「俺たちの旅」（日本テレビ系・75〜76年）。その50年後を、主演の中村雅俊が自ら監督して描いた映画「五十年目の俺たちの旅」が、1月9日から公開される。【もっと読む】「国宝」が22年ぶりに邦画歴代興行収入1位を更新 大ヒット作“20年周期”の法則三流大学生のカースケ（中村）とオメダ（田中健）、そしてカースケの故郷の先輩・グズ六（秋野大作）の3人が、人生に悩みながら