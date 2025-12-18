国内外にリゾート施設を展開する「星野リゾート」が手掛ける温泉旅館が来年の秋、山形市の蔵王温泉に県内で初めて開業します。星野佳路代表が18日、蔵王の魅力や事業展開について語りました。星野リゾートは、国内外でその土地の景観を生かした温泉施設やホテルなど74の施設を展開しています。星野リゾートは18日、仙台市で山形県を含む東北地方での事業展開について発表しました。現在、星野リゾー