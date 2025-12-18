楽天の宗山塁内野手（２２）が１８日、本拠地の楽天モバイルで契約交渉に臨み、２４００万円増の年俸４０００万円でサインした（金額はいずれも推定）。２年目の年俸では球団野手最高額の評価を受けた。来季、かつて広島でプレーしていた前田健太投手（３７）がチームに加わる。広島出身の宗山にとっては幼少時に見ていた選手だ。「それで言うと則本さん、岸さん、（鈴木）大地さん、浅村さんと、自分が小さい頃テレビで見てい