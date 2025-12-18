12月28日に開幕する全国高校サッカー選手権に静岡県代表として出場する浜松開誠館の選手らが、18日午後、Daiichi-TVを訪れ、激励会が行われました。激励会には、浜松開誠館の青嶋文明監督と川合亜門主将らが出席し、大会協賛社の帝人からボールが、明治から「プロテイン」が贈られました。浜松開誠館は11月に行われた県大会決勝で、藤枝東をPK戦の末、破り、3年ぶり3回目の全国高校サッカー選手権出場を決めまし