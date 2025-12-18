ことしも残すところ2週間を切りました。いまが1年の労をねぎらう忘年会シーズン真っ只中！コロナ禍を経て生活スタイルが多様化する中、忘年会への意識について取材しました。番組では視聴者の皆さんにYBCアプリでアンケートを実施、忘年会に「参加したい」か「参加したくない」か聞きました。1041人の方から回答がありました。回答した方を年代別でみると、最も多かったのが60代で全体の4割弱、次いで50代、40代と続き