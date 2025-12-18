◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）１週前追い切り＝１２月１８日、栗東トレセンメイショウタバル（牡４歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）は、ＣＷコースでスマートサニー（５歳オープン）を３馬身ほど追走して、６ハロン７９秒８―１１秒４をマーク。直線でいっぱいに追われると、内側から僚馬をかわし、力強い脚取りで３馬身先着した。石橋調教師は「ラスト２ハロンを１１秒４