西武は１８日、ドミニカ共和国出身のホルヘ・ゴンザレス投手、ロニー・オリバー投手と育成契約を結んだと発表した。背番号はゴンザレスが１４４、オリバーが１４５。「ライオンズでプレーし、選手として成長できる機会を得られたことを幸運に思っています。チームの中心選手として勝利に貢献したいという思いを胸に、全力で取り組んでいきたいと思います」と抱負を口にした１９８センチ、１１６キロの右腕・ゴンザレスは１５０