１８日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２９．３５ポイント（０．１２％）高の２５４９８．１３ポイントと続伸する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２．０６ポイント（０．０２％）安の８８４１．５１ポイントと反落した。売買代金は１６２３億７７５０万香港ドル（約３兆２５４０億円）に縮小している（１７日は１８３１億４０５０万香港ドル）。中国発の新規