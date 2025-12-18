意見交換する共産党の山添拓政策委員長（右）とれいわ新選組の大石共同代表＝18日午前、国会れいわ新選組と共産党は18日、政策責任者の意見交換会を国会内で初めて開き、憲法改正や衆院議員定数削減に共に反対する立場を確認した。共産は高市政権に対峙するために野党が協力する必要性を訴えたものの、独自性を重んじるれいわは否定的な考えを示した。政策協議は共産が呼びかけた。共産の山添拓政策委員長は「憲法を守り、くら