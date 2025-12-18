自民党の小林政調会長は、18日、皇室典範の改正を視野に入れた安定的な皇位継承等の在り方についての与野党協議を巡り、慎重姿勢の立憲民主党に対して、党の見解を示すよう要請していたことを明かした。その上で、「現時点で党としての考え方を受け取っていない」と述べた。小林氏は、「麻生副総裁から実務者として担当するよう指示があり、各党とのすりあわせなどについて、臨時国会の間動いてきた。日本維新の会、公明党、国民民